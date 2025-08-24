Их вводили для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Ижевска, Калуги, Кирова и Нижнего Новгорода сняты, сообщили в Росавиации.

"Ижевск <...>, Калуга (Грабцево) <...>, Киров (Победилово) <...>, Нижний Новгород (Стригино) <...>. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - отмечается в сообщении.

В период действия ограничений в Ижевске на запасной аэродром ушел один самолет, в Кирове и Нижнем Новгороде - по два.