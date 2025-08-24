По данным "Авито авто", показатель достиг 1,22 млн рублей

МОСКВА, 24 августа./ТАСС/. Средняя стоимость новых машин Lada в этом году снизилась на 9,2% - до 1,22 млн рублей. Причиной стало увеличение доли более доступных моделей. Самым бюджетным предложением стала Lada Granta (около 1,103 млн рублей), а самым дорогим - Lada Aura (2,8 млн рублей), говорится в исследовании "Авито авто" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Спрос на новые автомобили Lada увеличился на 14,7%. Лидером по динамике этого показателя стала Vesta Cross (+34,4%). А самыми популярными у пользователей стали модели - Niva Legend Bronto, Vesta и Granta.

Кроме того, предложение с новыми авто этой марки выросло на 12,8%. Чаще всего на платформе "Авито авто" в продаже представлены Granta (37,7% от всего предложения), Niva Legend (11,8%) и Vesta (11,5%).

По данным исследования, наиболее заметный прирост предложений зафиксирован за моделями Largus (в 5,6 раза - на фоне эффекта "низкой базы"), Niva Legend Bronto (в 2,9 раза) и Granta Cross (в 2,4 раза).