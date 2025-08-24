В России начнут проверять сотовые номера, привязанные к госуслугам

Речь идет о ситуациях, когда люди при помощи мобильного телефона регистрируются или авторизуются в информационных системах госорганов и организаций, оказывающих социально значимые цифровые услуги

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сотовые номера россиян, используемые для получения госуслуг онлайн, начнут проверять на актуальность. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий, с которым ознакомился ТАСС.

Речь идет о ситуациях, когда люди при помощи мобильного телефона регистрируются или авторизуются в информационных системах госорганов и организаций, оказывающих социально значимые цифровые услуги. Теперь эти номера будут проверять на принадлежность пользователям. Если указанному человеку номер уже не принадлежит, его будут откреплять от учетной записи.

Задача поставлена Минцифры, Минфину, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзору и ФСБ. Срок выполнения - четвертый квартал 2026 года. Власти ожидают, что это поможет бороться с получением злоумышленниками доступа к чужим аккаунтам.