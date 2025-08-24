Назван зарплатный минимум в сфере IT и интернета

Он составляет 180-200 тыс. рублей, отмечается в исследовании Dream Job

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Зарплатный минимум в сфере IT и интернета остается одним из самых высоких в России и достигает 200 тыс. рублей. За ней следует финансовый сектор с минимальным доходом в диапазоне 130-150 тыс. рублей, показали результаты исследования платформы Dream Job, поступившие в ТАСС.

Авторы исследования привели средние фактические зарплаты по России в 2025 году. "Это статистический ориентир, показывающий, сколько специалисты реально получают в профессии здесь и сейчас. При этом существует и субъективный "гигиенический минимум" - планка дохода, ниже которой сотрудники не готовы оставаться на работе, даже если их устраивают коллектив, условия или миссия компании", - отметили они.

Так, в сфере IT и интернета зарплатный минимум один из самых высоких - 180-200 тыс. рублей. Backend-разработчики получают в среднем 200 тыс. рублей, data scientist - 260 тыс. рублей, product manager - 245 тыс. рублей. Финансовый сектор, согласно результатам исследования, удерживает сотрудников при доходах в диапазоне 130-150 тыс. рублей. Финансовые аналитики зарабатывают около 145 тыс. рублей, консультанты - 110 тыс. рублей, кредитные специалисты - 90 тыс. рублей. Для розничной торговли минимальный комфортный уровень составляет 40-45 тыс. рублей. Продавцы-консультанты получают в среднем 45 тыс. рублей, кассиры - 42 тыс. рублей.

При этом в медицинских профессиях эксперты зафиксировали значительный разброс: фармацевты зарабатывают около 55 тыс. рублей, терапевты - 85 тыс. рублей, стоматологи - 180 тыс. рублей. "В государственных структурах пороги удержания ниже, чем в коммерческих: для начальника отдела - около 85 тыс. рублей, для секретаря суда - 52 тыс. рублей, для руководителей управлений - 130-160 тыс. рублей", - отмечается в исследовании.

При этом зарплата играет решающую роль до определенного уровня: если доход ниже минимума, он становится главным фактором ухода. Но как только этот минимум достигается, деньги перестают быть основным мотиватором, уступая место другим мотиваторам, выяснили авторы исследования. "Статистика зарплат показывает четкое разделение по отраслям. Лидерами остаются сотрудники IT, на втором месте - финансовый сектор. При этом для значительного числа профессий, таких как терапевты, кредитные специалисты, профессора, начальники отделов в госсекторе и других, характерен схожий уровень оплаты труда в районе 85-95 тыс. рублей. Это объединяет их по доходу, однако факторы, которые удерживают и мотивируют этих специалистов, лежат в разных плоскостях", - пояснил генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.

Анализ около 250 000 отзывов работников российских компаний был проведен в первой половине 2025 года.