МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов, запланированных на 24-25 августа в китайский курортный город Санья, из-за закрытия аэропорта в связи с неблагоприятными метеоусловиями, сообщил авиаперевозчик.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта города Санья (тайфун Kajiki) "Аэрофлот" вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов 24-25 августа", - говорится в сообщении.

Так, задержаны некоторые рейсы по региональной программе из Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Казани и Владивостока, а также обратные рейсы из Саньи в Уфу, Казань, Владивосток, Санкт-Петербург и Хабаровск. Также перенесены рейсы SU224/225 Москва - Санья - Москва, запланированные на 24 августа.