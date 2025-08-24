Премьер-министр Канады также сообщил, что, начиная с февраля 2022 года, канадские инструкторы в рамках тренировочной миссии Unifier подготовили 45 тыс. украинских военных

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни, находящийся в Киеве с визитом, сообщил, что Канада в ближайшее время поставит Украине вооружение на $1 млрд. Заявление транслировал украинский телеканал "Рада".

"На саммите "Большой семерки" в июне Канада пообещала дополнительные $2 млрд военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более $1 млрд из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала путем поставок дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце", - сказал Карни.

Он также сообщил, что, начиная с февраля 2022 года, канадские инструкторы в рамках тренировочной миссии Unifier подготовили 45 тыс. украинских военных.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщал, что страны Евросоюза и Канада в 2025 году поставят Украине вооружения на сумму €35 млрд.