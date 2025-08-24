В то же время Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа продолжит укреплять и диверсифицировать торговые отношения по всему миру

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен признала, что соглашение по пошлинам, заключенное с президентом США Дональдом Трампом, несовершенно, но говорит о "стабильности и предсказуемости вместо эскалации и конфронтации".

"Это соглашение представляет собой осознанное решение - стабильность и предсказуемость вместо эскалации и конфронтации", - написала глава ЕК в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы договорились о прочной, хотя и несовершенной сделке", - подчеркнула она. В последнее время Еврокомиссию часто критиковали за такое таможенное соглашение с Трампом, указывая, в частности, что США добились более выгодных условий, чем европейцы. Пошлины, как заметила фон дер Ляйен, "приводят к росту издержек и ограничению выбора, а также подрывают конкурентоспособность экономик". "Ответные пошлины с нашей стороны рискуют спровоцировать дорогостоящую торговую войну с негативными последствиями для наших работников, потребителей и нашей промышленности", - констатировала она. "И любая эскалация не сможет изменить одного: приверженности США своему более высокому и непредсказуемому тарифному режиму", - указала глава ЕК. Важнейшим элементом достигнутого соглашения, пояснила фон дер Ляйен, является то, что установлена четкая граница в 15% для большинства товаров ЕС, включая транспортные средства и фармацевтические препараты.

В то же время она заявила, что Европа продолжит укреплять и диверсифицировать торговые отношения по всему миру. "Именно поэтому в последние месяцы мы заключили торговые соглашения с Мексикой и "Меркосур" (Южноамериканский общий рынок), а также углубили наши отношения со Швейцарией и Великобританией. Именно поэтому мы завершили переговоры с Индонезией и стремимся достичь соглашения с Индией к концу года", - резюмировала она.

21 августа ЕС и США опубликовали совместное заявление, в котором отражены все позиции сделки по пошлинам, заключенной в конце июля в Шотландии: введение пошлин в 15% на все экспортные товары ЕС в США за небольшими исключениями, отказ ЕС от ответных пошлин и обязательства Брюсселя закупить в США энергоресурсы на $750 млрд, электронные чипы на $40 млрд, инвестировать $600 млрд в стратегические проекты и закупить большие объемы оружия. Это еще не окончательный текст соглашения, а лишь подтверждение его основных пунктов. Работа над юридически обязывающим документом продолжается, пояснял еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.