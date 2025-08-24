Президент России добавил, что вклад предприятия в развитие экономики, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны заслуживает уважения

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму работникам и ветеранам череповецкого металлургического комбината ПАО "Северсталь" в связи с 70-летним юбилеем предприятия, отметив, что за этот большой пройденный путь компания стала флагманом отечественной металлургии.

"Вы по праву можете гордиться славной историей родного предприятия. Начав отсчет трудовых свершений в 1955 году, за прошедшее время оно прошло большой путь и сегодня по праву считается одним из признанных флагманов отечественной металлургической отрасли, настоящим промышленным, индустриальным гигантом", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном в Telegram-канале комбината.

Президент подчеркнул, что впечатляющие успехи комбината были достигнуты благодаря самоотверженному труду и высочайшей компетентности многих поколений работников.

"Важно, что нынешний коллектив достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников, уделяет приоритетное внимание модернизации производства, решению экологических проблем, широкому внедрению инновационных, природосберегающих технологий", - отметил Путин.

Он добавил, что вклад предприятия в развитие экономики, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны заслуживает искреннего уважения.

По словам главы государства, особенно значимо, что комбинат принимает активное участие в общественной, спортивной и культурной жизни Череповца, Вологодской области и всей России, демонстрируя пример социально ответственного бизнеса.

"Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", - заключил президент.