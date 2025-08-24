В Калининградском аэропорту Храброво отменили восемь авиарейсов

Еще 23 задерживаются

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Восемь авиарейсов отменены и еще семь задерживаются на вылет из Калининграда в Санкт-Петербург, Москву, Саратов, Казань и Псков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Храброво.

"По данным на 14:20 по местному времени (15:20 мск), задерживаются семь вылетов в Киров, Москву, Саратов, Псков, а также отменены восемь рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Казань", - сообщил собеседник агентства.

Согласно данным онлайн-табло, также задерживаются 16 авиарейсов в Калининград из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Самары, Пскова и Саратова.