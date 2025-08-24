Около $603,6 млн пойдут на закупку бронетехники, медицинского оборудования, запчастей, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также беспилотников

ОТТАВА, 24 августа. /ТАСС/. Оттава выделит 2 млрд канадских долларов (около $1,45 млрд) на поставки вооружений Киеву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Канады Марка Карни.

Речь идет о пакете помощи, о котором было объявлено по итогам саммита Группы семи (G7) в июне этого года. Правительство страны планирует распределить его следующим образом: 835 млн канадских долларов (около $603,6 млн) пойдут на закупку бронетехники, медицинского оборудования, запчастей, стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также беспилотников. Еще 680 млн канадских долларов ($491,52 млн) будут направлены на поставки американских вооружений в соответствии с перечнем приоритетных потребностей Украины, составленным НАТО.

Кроме того, 220 млн канадских долларов (порядка $159 млн) будут выделены на инвестиции в совместные предприятия украинской и канадской промышленности для производства и закупок беспилотников и средств электронного и другого противодействия таким системам. Еще 165 млн канадских долларов (около $119,3 млн) будут переданы на работу контактной группы по Украине, а 100 млн канадских долларов (порядка $72,28 млн) - на закупки оружия в рамках так называемой чешской инициативы по боеприпасам.