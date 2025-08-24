Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме из-за повышенной нагрузки

В частности, в аэропорту Шереметьево действует 30 касс для оперативного обслуживания пассажиров

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Службы авиакомпании "Аэрофлот" работают в усиленном режиме в условиях повышенной нагрузки из-за изменений в расписании. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

"Аэрофлот" информирует о мероприятиях по работе с пассажирами в период изменений расписания. Изменения в расписании рейсов авиакомпании 23 и 24 августа связаны с временными ограничениями воздушного пространства, вводимыми в [аэропортах] Шереметьево, Пулково, а также ряде региональных аэропортов. К сожалению, эти обстоятельства, не зависящие от авиакомпании, вносят корректировки и в программу полетов, и в планы наших пассажиров. Службы "Аэрофлота" в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Так, в аэропорту Шереметьево работают 30 касс для оперативного обслуживания пассажиров, кроме того, в терминалах работают специальные сотрудники, которые помогают пассажирам с навигацией и оперативной информацией. Также пассажирам во время ожидания в кассах предлагаются бесплатные бутилированная вода и сэндвичи.

В аэропорту Пулково круглосуточно работают все кассы авиакомпании, предоставляются питание, вода и размещение в гостиницах в случае длительного ожидания. Также пассажиры отмененных рейсов переоформляются на ближайшие доступные рейсы либо оформляется возврат стоимости билетов.