КАЛУГА, 24 августа. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Калуги. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Аэропорт Калуги (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорилось в сообщении.
В пресс-службе отмечали, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позднее их сняли.
"Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - отметили в сообщении.
