Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов

КАЛУГА, 24 августа. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Калуги. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорт Калуги (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорилось в сообщении.

В пресс-службе отмечали, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позднее их сняли.

"Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - отметили в сообщении.

В новость внесены изменения (21:02 мск) - добавлена информация о снятии ограничений.