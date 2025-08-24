Канцлер ФРГ отметил, что торговые возможности могут открыться в Южной Америке, Азии и Африке

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ следует выйти за рамки торгового соглашения между США и Европейским союзом (ЕС) и в ближайшие годы найти новых торговых партнеров .

"Как нам управлять мировой торговлей, если, например, американцы больше не готовы играть по правилам Всемирной торговой организации?" - сказал Мерц на Дне открытых дверей в Берлине, организованном правительством ФРГ. "Мы должны искать партнеров в мире, которые разделяют наши взгляды", - подчеркнул он.

"Нам нужны хорошие экономические отношения с США, и, возможно, мы еще легко отделались", - подчеркнул канцлер ФРГ, отметив, что торговые возможности могут открыться в Южной Америке, Азии и Африке и должны быть взаимовыгодными. "Мы должны последовательно идти по этому пути", - сказал Мерц.

21 августа ЕС и США опубликовали совместное заявление, в котором нашли отражение все позиции сделки по пошлинам, заключенной в конце июля в Шотландии: введение пошлин в размере 15% на все экспортные товары ЕС в США за небольшими исключениями, отказ ЕС от ответных пошлин и обязательства Брюсселя закупить в США энергоресурсы на $750 млрд, электронные чипы на $40 млрд, инвестировать $600 млрд в стратегические проекты и закупить большие объемы оружия. Это еще не окончательный текст соглашения, а лишь подтверждение его основных положений. Работа над юридически обязывающим документом продолжается, пояснял еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.