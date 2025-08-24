Пассажиров переоформили на следующие рейсы, им предложили другие даты вылета, сообщили в авиакомпании

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 24 рейса в воскресенье из-за ограничений воздушного пространства. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

"По состоянию на 22:00 мск 24 августа авиакомпанией выполнено 270 рейсов. В связи с введением ограничений воздушного пространства отменено 24 рейса. Пассажиры были переоформлены на последующие рейсы, им предложены другие даты вылета, а также осуществляется возврат денежных средств", - говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, все самолеты совершили посадки в аэропортах назначения, уходов на запасные аэродромы не было.