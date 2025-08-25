С помощью нейросетей фирмы ищут поставщиков, сообщает телеканал

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Японские компании все чаще используют искусственный интеллект при поиске поставщиков для снижения издержек от торговых пошлин США. Об этом сообщил телеканал NHK.

Одним из разработчиков соответствующих программ стала компания Fujitsu. Ее система собирает масштабные объемы данных о поставщиках по всему миру, включая сведения о тарифных ставках, надежности контрагентов и другую информацию.

На основе анализа ИИ рекомендует поставщиков и маршруты поставок, которые помогут обеспечить стабильные поставки при минимальных тарифных издержках.

Похожую услугу предоставляет Toshiba. Ее специалисты создали систему, которая в автоматическом режиме отображает затраты при закупке того или иного товара, использую данные о тарифах в разных странах.

В июле премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио и Вашингтон пришли к соглашению, которое подразумевает снижение пошлин на японские товары со стороны США с ранее объявленных 25% до 15%. Кроме того, введенные в апреле американские пошлины на импорт японских автомобилей будут уменьшены до 15%. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что стороны заключили "масштабную сделку", в рамках которой Япония, в частности, инвестирует в американскую экономику $550 млрд.