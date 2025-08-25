В МИД Китая заявили о необходимости сохранять свободную торговлю с Южной Кореей

Страны должны вместе противостоять протекционизму и противодействовать вызовам, заявил министр иностранных дел КНР Ван И

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Власти Китая и Республики Корея должны совместными усилиями содействовать развитию свободной торговли, сообща противостоять протекционизму. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

"Китай и Южная Корея также должны объединенными усилиями защищать международную систему свободной торговли, вместе противостоять протекционизму, придерживаться принципов многосторонности, укреплять коммуникации и координацию на площадке ООН, эффективно противодействовать региональным и глобальным вызовам", - приводит сайт Министерства иностранных дел Китая слова Ван И, который 24 августа провел в Пекине встречу со спецпосланником южнокорейского президента Пак Бён Соком

Ван И напомнил, что в 2025 году КНР отмечает 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Всемирной антифашистской войне. Он напомнил, что это также 80-летие освобождения Корейского полуострова.

Глава МИД Китая уточнил, что Пекин вскоре проведет масштабное торжественное мероприятие по случаю этой памятной даты - 3 сентября. "В такой важный и особый момент КНР готова взаимодействовать со всеми миролюбивыми странами и народами, твердо помнить историю, чтить память мучеников, ценить мир и создавать лучшее будущее, совместно отстаивать достижения победы во Второй мировой войне, международную справедливость и правосудие", - подытожил он.