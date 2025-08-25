НБКИ: количество новых выданных кредиток за год сократилось на 49,7%

Показатель составил 1,11 млн, уточнили в бюро

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Количество новых выданных кредитных карт в июле 2025 года сократилось на 49,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 1,11 млн (в 2024 года - 2,2 млн), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с июнем количество новых выданных кредиток, наоборот, увеличилось - на 7,9% (в июне 2025 года - 1,03 млн). При этом рост в июле был отмечен после небольшого снижения в мае-июне.

Объем лимитов по кредитным картам, выданным в июле 2025 года, по сравнению с июнем увеличился на 9,8% и составил 115, млрд рублей (в июне - 104,7 млрд рублей). В то же время в сравнении с аналогичным периодом 2024 года объем лимитов по новым выданным кредиткам, напротив, сократился на 55,6% (в 2024 году - 258,9 млрд рублей).

Среди регионов РФ наибольшее количество новых кредитных карт в июле 2025 года было выдано в Москве (88,6 тыс.), Московской области (71,6 тыс.), Краснодарском крае (50,6 тыс.), Санкт-Петербурге (47,6 тыс.) и Свердловской области(35,8 тыс.).

Среди 20 регионов - лидеров по выдаче кредитных карт наиболее серьезная динамика роста их числа в июле 2025 году по сравнению с июнем была зафиксирована в Москве (+12,4%), Московской(+12,1%), Тульской (+11,8%) и Омской (+11,2%) областях, а также в Республике Татарстан (+10,9%).

"После падения во второй половине прошлого года, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась. Так, в январе - июле текущего года число выдаваемых кредиток находилось на уровне 1,03-1,11 млн в месяц. Несмотря на небольшой рост в июле 2025 года, говорить об окончании периода сокращения выдачи, начавшегося в 2024 году, пока преждевременно", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.