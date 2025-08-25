Угольные компании Ростова расширили экспорт на Марокко, Таиланд и Вьетнам

Они отправили за границу более 650 тыс. тонн угля за первую половину 2025 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Угольные компании Ростовской области за первое полугодие 2025 года экспортировали более 650 тыс. тонн угля, расширив географию поставок на Марокко, Таиланд и Вьетнам, и увеличив объемы отгрузок в Турцию. Об этом ТАСС сообщил первый замминистра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко.

Ростовская область является основным угледобывающим регионом европейской части России. В области сосредоточено 24,3 млрд тонн угольных ресурсов, из них разведано 6,5 млрд тонн.

"По итогам первого полугодия 2025 года, несмотря на санкции, объем экспорта угольными компаниями Ростовской области составил более 650 тыс. тонн угля, это на уровне аналогичных показателей прошлого года. Угольным компаниям области удалось переориентировать рынки сбыта угля в страны Северной Африки (Алжир, Египет, Марокко) и страны Юго-Восточной Азии (Индия, Таиланд, Вьетнам), увеличился объем поставок угля Турцию", - сказал собеседник агентства.

Ранее в беседе с ТАСС он уточнял, что угольные компании Ростовской области за два года смогли увеличить объем добычи угля почти на 7% за счет благоприятных горно-геологических условий в забоях и стабильной работы оборудования. По итогам 2024 года они, как и в 2023 году, снизили объем добычи, до порядка 5 млн тонн.

По итогам первого квартала 2024 года замгубернатора Игорь Сорокин сообщал ТАСС, что, несмотря на санкции и запрет ЕС на приобретение угольной продукции из РФ с 10 августа 2022 года, ростовские угледобывающие предприятия увеличили объем экспорта угля на 19% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. По данным министра промышленности и энергетики Андрея Савельева, выросли экспортные поставки в страны Северной Африки, включая Алжир и Египет, а также Азии - в Индию и Турцию.