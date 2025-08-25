Оно будет открыто в 2026 году в Пекине, сообщил председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Коллективное торговое представительство регионов Сибири будет открыто в 2026 году в Пекине, сообщил ТАСС председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников. Это поможет сибирским экспортерам выходить на рынок Китая.

"Губернаторы, которые составляют совет "Сибирского соглашения", приняли решение о создании в Китае экспериментального, первого в истории коллективного торгового представительства сибирских регионов. Я получил весть, что МИД завершил согласование соглашения с Минпромторгом об аккредитации нашего торгового представителя", - сказал Гусельников.

Он уточнил, что аккредитованный специалист будет находиться при торговом представительстве РФ в Пекине. "Я рассчитываю, что [процесс будет завершен] уже в этом году. Представитель будет лоббировать интересы наших регионов. Экспортерам это даст возможность более плотной работы для вхождения на китайский рынок", - рассказал председатель.

По его словам, для продажи в Китае необходимо формировать крупные партии товара. Для этого регионы СФО подали заявку в Китай на регистрацию бренда "Большая Сибирь", под которым будут собираться партии более мелких производителей, подходящих под установленные критерии качества.

Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" создана в октябре 1990 года для межрегиональной интеграции и социально-экономического развития субъектов РФ. Высший орган - Совет ассоциации, объединяющий руководителей исполнительных и законодательных (представительных) органов власти регионов, входящих в состав МАСС. Текущую работу организует исполнительный комитет МАСС в тесном взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента РФ в СФО.