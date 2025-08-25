Мера направлена на привлечение крупных инвесторов, заинтересованных в реализации масштабных проектов

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Сумма инвестиций по проектам, под реализацию которых инвесторы могут получить в ДНР землю без торгов, увеличили более чем втрое, сообщил ТАСС и. о. министра имущественных и земельных отношений республики Александр Дудник.

"Сейчас уже [под] масштабный инвестиционный проект сумма увеличивается с 30 до 100 млн рублей. [Это] как раз направлено на то, чтобы стимулировать как раз таки инвесторов, которые настроены строить что-то масштабное и глобальное. Уже принято [это решение]", - сказал Дудник.

Он добавил, что в республике достаточно механизмов для получения земли и имущества под инвестпроекты через торги и электронные аукционы. Основная же задача инвестиционного комитета - стимулировать развитие производств с высокой добавленной стоимостью. По словам Дудника, обсуждается дальнейшее повышение суммы инвестиций для получения статуса масштабного проекта и возможности оформить землю без торгов.

"По примеру идем центральной части России, где инвесткомитеты все-таки идут от значительной суммы. То есть у нас нет задачи раздавать без торгов земли под постройку небольших павильонов или еще чего-то. Это можно делать и через аукцион, то есть люди купили земельный участок и [начали] строить, а именно предоставлять большие площади для постройки действительно серьезных, больших предприятий, где будет большое количество, сотни, тысячи рабочих мест, где будут производиться, как я сказал уже, высокотехнологичные продукты с высокой добавленной стоимостью, платиться налоги", - заключил собеседник агентства.

Проекты инвесторов в ДНР рассматривает инвестиционный комитет, созданный в июне 2023 года. Его возглавляет глава республики Денис Пушилин. Комитет определяет проекты, которые соответствуют критериям масштабных. При получении этого статуса инвестор может получить землю под строительство без торгов. Сопровождает проекты Корпорация развития Донбасса.