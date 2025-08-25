Как сообщил глава города Иван Ульянченко, поступления по доходам в бюджет в первом полугодии достигли 100% к плановым показателям, а расходы традиционно сохраняют социальную направленность

СТАВРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Ставрополь закрыл все коммерческие кредиты, которые были у города для покрытия муниципальных расходов, сообщил ТАСС глава города Иван Ульянченко.

"Ставрополю удалось снизить долговую нагрузку на бюджет за счет закрытия всех коммерческих кредитов. Замещен весь объем муниципального долга перед кредитными организациями", - сказал он.

По его словам, в первом полугодии бюджет Ставрополя исполнен по доходам в сумме 8,4 млрд рублей, по расходам - в сумме 9 млрд рублей. Поступления по доходам в бюджет в первом полугодии достигли 100% к плановым показателям, а расходы традиционно сохраняют социальную направленность.

Как сообщалось, бюджет Ставрополя на 2025 год был утвержден с доходами в объеме 16,9 млрд рублей, расходами - 17,3 млрд рублей, дефицитом - 418 млн рублей или 2,3% от расходов.