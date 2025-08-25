Над вопросом бехопасности все же работают, сообщил замминистра транспорта Владимир Потешкин

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. В России пока не планируют ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах, однако этот вопрос в работе, сообщил ТАСС замминистра транспорта Владимир Потешкин.

"Этот вопрос в работе. Мы считаем, что в сезон повышенный, отпусков и прочее [важно обеспечить безопасность на борту], мы работаем с этим вопросом. Но сегодня на повестке такие ужесточения не стоят", - сказал Потешкин.

Он пояснил, что Минтранс может поправить регуляторику только по обращению, поэтому вопрос ужесточения правил касается и Росавиации. "Но вместе с тем мы учитываем требования ИКАО, нормы и меры, которые принимались, и рекомендации - они нами учтены. А вот ужесточать эту историю - пока нет", - добавил замминистра. ТАСС направил запрос в Росавиацию.