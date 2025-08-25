Средний чек в этом сегменте поднялся на 13% - до 20 555 рублей, говорится в исследовании ЮMoney и "Суточно.ру"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число бронирований в санаториях и домах отдыха в России в период с 1 по 15 августа 2025 года выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Оборот в этом сегменте увеличился на 38%, а средний чек - на 13%, до 20 555 рублей, говорится в исследовании финтех-компании ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья "Суточно.ру" (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).

Согласно исследованию, спрос на размещение в гостиницах также повысился: бронирований стало на 47% больше, а оборот - на 54% выше. Средний чек увеличился на 5% и составил 14 853 рубля.

По данным ЮMoney, с 1 по 15 августа число покупок билетов на автобусы выросло вдвое по сравнению с 2024 годом. Оборот билетных касс увеличился в 2,5 раза, а средний чек - на 8%, до 1 080 рублей. Покупок авиабилетов стало на 12% больше, оборот снизился на 3%. Средний чек уменьшился на 14%, до 11 733 рублей.

Также за отчетный период число оплат круизов выросло в три раза, а оборот - в два раза год к году. При этом средний чек снизился на 28%, до 3 751 рубля.

По данным "Суточно.ру", в августе 2025 года среди российских городов по количеству бронирований лидируют Санкт-Петербург, Москва и Сочи. В топ-5 входят также Казань и Нижний Новгород. Средняя стоимость аренды составляет 5 тыс. рублей за сутки - это на 9% больше, чем в августе 2024 года. В среднем туристы снимают жилье на три дня и тратят на это 15 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты "Суточно.ру", в последний месяц лета число бронирований в Геленджике увеличилось на 20% по сравнению с августом 2024 года. При этом снять жилье в Геленджике в августе стоит в среднем 6,5 тыс. рублей за сутки (+15% за год). Это дороже, чем в Сочи, где средняя ставка составляет в августе 5,9 тыс. рублей. Также в августе популярны Крым, курорты Азовского и Балтийского морей.