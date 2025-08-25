Politico: ЕЦБ планирует расширить использование цифровой валюты в еврозоне

По данным издания, такая валюта сможет изменить рынок розничных платежей и окажет давление на ключевые источники дохода платежных систем

БРЮССЕЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует расширить использование цифрового евро и обрабатывать свыше 50 млрд транзакций в год. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что цифровая валюта сможет изменить рынок розничных платежей и окажет давление на ключевые источники дохода нынешних платежных систем. При максимальной загрузке системы цифровой евро сможет взять на себя около одной трети всех транзакций еврозоны.

Сейчас основная часть комиссий за платежи поступает компаниям Visa и Mastercard, которые находятся за пределами ЕС. Одна из целей расширения использования цифрового евро - остановить отток денег за пределы сообщества и ослабить зависимость Европы от инфраструктуры международных финансовых компаний.

По данным газеты, если эти планы будут реализованы, европейские потребители смогут покупать товары по более низким ценам, а само сообщество укрепит экономическую автономию. С другой стороны, эти меры ударят по банковскому сектору, так как люди будут хранить деньги на электронных кошельках, а не на банковских депозитах. Неназванный сотрудник ЕЦБ отдельно подчеркнул, что на реализацию проекта совет управляющих ЕЦБ должен утвердить выделение около €1,5 млрд.

Впервые идея о создании цифрового евро была озвучена ЕЦБ в 2020 году. Согласно последним заявлениям представителей регулятора, ЕЦБ рассчитывает на то, что необходимая законодательная база для запуска цифрового платежного инструмента на уровне ЕС будет подготовлена осенью 2025 года.