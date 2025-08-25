The Globe and Mail: Карни будет добиваться снижения торговой зависимости от США

По данным газеты, премьер-министр Канады планирует уделить внимание вопросам энергетической и оборонной сфер

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе европейского турне на фоне ухудшения торговых отношений с США намерен основное внимание уделить вопросам экономики, в том числе в энергетической и оборонной сфере. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

По ее данным, 25 августа Карни проведет встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском, а во вторник - с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Лидеры будут обсуждать вопросы укрепления двусторонних торговых отношений, в том числе в сфере поставок энергоресурсов и критических минералов, а также сотрудничества в оборонной сфере. Как отмечает издание, это европейское турне - "это одна из попыток Карни диверсифицировать международную торговлю [Канады] во время экономических трений с Соединенными Штатами".

Ранее Карни заявлял, что Оттава должна будет диверсифицировать свои торговые отношения из-за тарифной политики нынешней американской администрации. В рамках этой стратегии на прошлой неделе министр промышленности Канады Мелани Жоли посетила Швецию и Финляндию, где провела ряд встреч с местным бизнесом, в том числе с представителями шведского концерна Saab, у которого Канада может закупить истребители JAS 39 Gripen вместо американских F-35. Как заявила в ходе поездки Жоли, таким образом Оттава планирует компенсировать свою торговую зависимость от США в том числе за счет развития связей со странами Северной Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп своим указом повысил с 25% до 35% пошлины в отношении Канады. Он также заявил, что заключить торговую сделку с Канадой ему будет очень сложно, потому что Оттава объявила о намерении признать Палестину. При этом власти Канады не стали объявлять о введении ответных пошлин на товары из США.