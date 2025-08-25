По данным газеты, одной из основных проблем при строительстве таких центров в Великобритании являются слишком продолжительные сроки подключения к электросетям

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Несколько крупных центров обработки данных и обучения искусственного интеллекта (ИИ) в Великобритании намерены подключиться к газопроводам для самообеспечения энергией в сжатые сроки. Об этом газете Financial Times (FT) сообщили в компании National Gas.

Представители компании отметили, что они получили запрос на подключение от операторов пяти крупных дата-центров на юге Англии, строительство которых планируется завершить в ближайшие годы. В общей сложности этим центрам потребуется около 2,5 гигаватт мощности, что достаточно для энергообеспечения нескольких миллионов жилых домов. "Национальная газотранспортная сеть сейчас готова сыграть ключевую роль в содействии этим критически важным инвестициям, работая в партнерстве с электросетевыми компаниями", - сказал главный коммерческий директор National Gas Иэн Рэдли.

FT отмечает, что одной из основных проблем при строительстве крупных центров обработки данных в Великобритании являются слишком продолжительные сроки подключения к электросетям. Сооружение собственных электростанций, подключенных напрямую к газотранспортной сети, позволит ускорить сооружение центров, которые становятся гораздо более энергоемкими из-за развития ИИ. В США отдельные центры обработки данных также делают выбор в пользу такого подхода. Немецкая компания Siemens Energy отмечает резкий рост спроса на газовые турбины в США из-за строительства дата-центров в Северной Америке.

Правительство Великобритании рассматривает развитие сети центров обработки данных в качестве одного из основных приоритетов. Основатель Nvidia Дженсен Хуанг ранее обратил внимание премьер-министра Кира Стармера, что королевство отстает от мировых лидеров в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта.