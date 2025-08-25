На "Ростсельмаше" создали самый мощный в РФ трактор

В компании сообщили, что машина полностью разработана и собрана на базе собственных технологий и имеет полностью автоматическую трансмиссию типа PowerShift

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Крупнейший производитель сельхозтехники в России - компания "Ростсельмаш" - выпустил самый мощный в стране трактор "Ростсельмаш 3580", предназначенный для сельскохозяйственных работ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В России изготовлен отечественный трактор сверхвысокой мощности - "Ростсельмаш 3580". Это самый мощный среди сельскохозяйственных тракторов, разработанных и собранных в России для сельскохозяйственных работ - 580 л. с.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что машина полностью разработана и собрана на базе собственных технологий и имеет полностью автоматическую трансмиссию типа PowerShift. Она обеспечивает плавное переключение передач под нагрузкой без разрыва мощности.

По данным "Ростсельмаша", трактор повышает эффективность работы на поле и снижает нагрузку на оператора. Компания уже изготовила два прототипа, в 2025-2026 годах они пройдут полный цикл полевых испытаний после чего начнется выпуск опытно-промышленной партии.

"Ростсельмаш 3580" открывает новую серию 3 000, в которую войдут модели от 440 до 580 л. с. Все машины получат собственные мосты, автоматическую коробку, высокопроизводительную гидравлику - более 400 л/мин - и цифровую платформу "Агротроник" для контроля работы техники. Кабина - двухместная, с повышенной эргономикой и системой автоматического управления "РСМ агротроник пилот 1.0", - добавили в пресс-службе.

О заводе

Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. В группу входят 13 предприятий, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.