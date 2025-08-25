Сбер запустил платежи с помощью iPhone через технологию Bluetooth low energy

Такой способ доступен только на новой версии приложения "Активы онлайн", отметили в банке

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сбербанк запустил оплату покупок с помощью iPhone через технологию Bluetooth low energy. Она доступна только на новой версии мобильного приложения "Активы онлайн". Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Владельцы iPhone вновь могут оплачивать покупки телефоном бесконтактно: Сбер применил для этого технологию "Вжух", которая работает на базе Bluetooth low energy. Она доступна только на новой версии "Сбербанк онлайн" (16.13) "Активы онлайн". Скачать новое приложение из AppStore можно по ссылке из официальных каналов Сбера уже сейчас или установить позже в отделениях банка", - сообщил банк.

Отмечается, что для оплаты не требуется никаких специальных настроек. Достаточно заранее установить новую версию "Сбербанк онлайн" и дать разрешение приложению на использование Bluetooth. Технология доступна на новых биометрических терминалах Сбера (без кнопок). В течение года Сбером была проведена масштабная доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения оплаты по технологии "Вжух".

Оплата доступна по любым счетам независимо от типа банковской карты ("Мир", Visa, Mastercard) и даже при отсутствии интернета на устройстве клиента. За покупки клиентам начисляются бонусы "Спасибо".

"Технология соответствует всем стандартам безопасности, применяемым в платежной индустрии. Технология "Вжух" доступна к реализации всем банкам и уже пользуется спросом. Ее тестируют Т-Банк и Альфа-Банк. После завершения тестового периода клиенты этих банков смогут оплачивать покупки на более 1,2 млн терминалов Сбера, - сообщил банк.

На прошлой неделе ТАСС выяснил, что Сбер запустил бета-версию оплаты iPhone на своих терминалах для сотрудников банка.