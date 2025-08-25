Нововведение распространяется на предприятия, которым для подключения объекта необходимы мощности от 150 кВт до 670 кВт включительно

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство РФ сделало процедуру технологического присоединения предприятий малого и среднего бизнеса проще - теперь им не нужно будет оформлять бумажный договор. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идет в том числе о гостиницах, торговых центрах и офисных зданиях. Уточняется, что нововведение распространяется на предприятия, которым для подключения объекта необходимы мощности от 150 кВт до 670 кВт включительно.

"Теперь таким заявителям для того, чтобы получить услугу по техприсоединению к электрическим сетям, необходимо лишь подать заявку в электронном виде и оплатить выставляемый электросетевой организацией счет - договор будет считаться заключенным с момента оплаты счета", - указано в сообщении. Все остальные документы о присоединении организация сама загрузит в личный кабинет заявителя либо на сайте компании, либо на портале госуслуг. При этом от заявителя не потребуется подпись.

Ранее же субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) приходилось возвращать подписанные документы для подключения в сетевую организацию, что, как пояснили в правительстве, приводило к "дублированию информации, увеличению времени на их обработку и усложнению деятельности организаций с обеих сторон".

Решение о переводе взаимодействия заявителя и организации в электронный формат "значительно упростит процесс присоединения для заявителей и даст возможность пройти простую и прозрачную процедуру подключения к электросетям", указали в кабмине.