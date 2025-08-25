В министерстве отметили, что атака дронов на порт не повлияла на экспортные поставки

АСТАНА, 25 августа. /ТАСС/. Казахстанская нефть транспортируется через порт Усть-Луга в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"По имеющейся информации, вчерашняя атака дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области не повлияла на экспортные поставки по этому направлению. Транспортировка осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Утром 24 августа Кингисеппский район Ленобласти был атакован дронами, большая их часть была сбита в районе Усть-Луги. По информации местных властей, всего было уничтожено 14 БПЛА. В результате падения обломков беспилотника в порту произошел пожар, его ликвидировали. Емкости с топливом не были затронуты огнем, в тушении принимал участие пожарный поезд Октябрьской железной дороги.