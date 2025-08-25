В Иркутской области проходит Всероссийский семейный совет, который собрал порядка 100 представителей семейного предпринимательства

ИРКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Семейные предприятия и меры комплексной поддержки этого направления могут стать инструментом для социально-экономического роста Иркутской области и других регионов РФ. Об этом сказал глава региона Игорь Кобзев.

В Иркутской области проходит Всероссийский семейный совет, который собрал порядка 100 представителей семейного предпринимательства. Эксперты изучают передовой опыт регионов по поддержке проектов в этом направлении, а также вырабатывают предложения по развитию законодательства в этой сфере. Мероприятие проводится в рамках специального проекта Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ "Семейные компании России".

"Семейные предприятия и реализация комплексной поддержки этого сегмента экономики могут стать одним из ключевых инструментов социально-экономического роста как регионов, так и страны в целом. Необходимость популяризации семейного предпринимательства подчеркнута и в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года. Иркутская область обладает большим экспортным, научным, образовательным потенциалом, большую роль в развитии экономики региона играет малое и среднее предпринимательство, и семейный бизнес часть этого процесса. Мы поддерживаем развитие этого направления", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

По мнению председателя совета, вице-президента ТПП России Елены Дыбовой, семейное предпринимательство может составить альтернативу наемному труду и стать надежным источником финансового дохода, который особо актуален в многодетных семьях. Также власти региона отмечают, что семейный бизнес может стать одним из направлений трудоустройства для ветеранов Специальной военной операции.

"Я начинающий семейный предприниматель. До того, как отправился на СВО, работал в крупных автомобильных компаниях, но уже тогда задумывался о собственном деле. Наш семейный проект касается развития агротуризма в Усть-Ордынском округе, но обязательно с учетом экологии. Это будет небольшая эко-ферма, где гости смогут отдохнуть вдали от городов, приобщиться к природе, понаблюдать за животными", - рассказал ветеран СВО участник региональной программы "Герои Приангарья" Олег Малыгин.

В рамках направления по поддержке предпринимательства в этой сфере в Приангарье на базе Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири создадут Центр семейного бизнеса, который займется ведением реестра семейных компаний, а также вопросами специализированной поддержки данного направления.