В компании сообщили, что продолжается рост рыночной доли автопроизводителя

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Руководство "Камаза" решило отменить приказ о трехдневной рабочей неделе, введение которой рассматривалось с сентября, сообщила пресс-служба "Камаза". В компании отметили, что продолжается рост рыночной доли автопроизводителя и привлечение дополнительных заказов.

"Меры, принимаемые руководством компании, позволяют "Камазу" чувствовать себя увереннее других игроков рынка. Продолжается рост рыночной доли и привлечение дополнительных заказов. Благодаря этому на финкомитете было принято решение об отмене приказа о трехдневной рабочей недели, введение которой рассматривалось с сентября", - сказали в пресс-службе.

При этом отмечается наметившаяся стабилизация рынка грузовиков на низких показателях, что говорит о достижении возможного минимума на рынке. Ситуация со снижением продаж по-прежнему остается напряженной. Падение рынка грузовиков свыше 14 тонн в июле составит почти 60%, указали в компании.

"Начато формирование производственного плана на октябрь. Есть основания полагать, что в октябре загрузка производства вырастет", - подытожили в пресс-службе.