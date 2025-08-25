Средства помогут порядка 214 тыс. студентов получить образование, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит на образовательные кредиты cо ставкой под 3% годовых более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Направим сейчас на эти цели [образовательные кредиты] свыше 2,5 млрд рублей", - сказал премьер-министр. Он уточнил, что средства помогут порядка 214 тыс. студентов получить образование и отметил, что благодаря заему на обучение диплом по желаемой специальности получили уже "сотни тысяч ребят".

Мишустин подчеркнул, что реализуемая в последние пять лет практика образовательных кредитов позволяет повысить качество и доступность образования.