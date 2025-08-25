Паскаль Лами отметил, что Евросоюз не готов противостоять условиям американского президента Дональда Трампа по торговой сделке и пошлинам и соглашается на невыгодные для себя положения, поскольку не готов полностью взять на себя ответственность за поддержку Киева

БРЮССЕЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Евросоюз остается заложником американской военной поддержки, а Украина является "болевой точкой" европейского сообщества в отношениях с США. Такое мнение европейскому изданию Politico выразил бывший генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) и экс-еврокомиссар по торговле Паскаль Лами.

"Мы по-прежнему заложники американской военной и стратегической защиты, и самая болезненная точка здесь - это Украина", - сказал он. По мнению экс-чиновника, ЕС не готов противостоять условиям президента США Дональда Трампа по торговой сделке и пошлинам и соглашается на невыгодные для себя положения, поскольку не готов полностью взять на себя ответственность за поддержку Киева. "И если бы мы противостояли Трампу, а у нас есть экономические возможности для этого, он мог бы сказать: "Ну, европейцы - наши враги, тогда я не знаю, почему я должен помогать Украине". Никто не хочет брать на себя ответственность за это", - считает Лами.

21 августа ЕС и США опубликовали совместное заявление, в котором нашли отражение все позиции сделки по пошлинам, заключенной в конце июля в Шотландии: введение пошлин в размере 15% на все экспортные товары ЕС в США за небольшими исключениями, отказ ЕС от ответных пошлин и обязательства Брюсселя закупить в США энергоресурсы на $750 млрд, электронные чипы на $40 млрд, инвестировать $600 млрд в стратегические проекты и закупить большие объемы оружия. Это еще не окончательный текст соглашения, а лишь подтверждение его основных положений. Работа над юридически обязывающим документом продолжается, пояснял еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.