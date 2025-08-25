Заместитель главы ведомства Антон Басанский заявил, что развить эту отрасль можно только с помощью государственно-частного партнерства

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минвостокразвития готовит предложения о создании инфраструктуры для реализации проектов по добыче трудноизвлекаемых запасов углеводородов в Арктике и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель главы Минвостокразвития России Антон Басанский.

"Минвостокразвития готовит различного рода предложения, то, что касается добычи непосредственно углеводородов на территории Арктики и Дальнего Востока. Сегодня мы не должны забывать, что наш арктический регион - это кладовая недр нашей страны, и то, что сегодня там есть, нам нужно это все потихоньку разрабатывать. Для того, чтобы туда приходил бизнес, мы должны понимать, что нам нужно строить инфраструктуру. Сегодня предложение Минвостокразвития - это создание инфраструктуры для того, чтобы бизнес мог заходить туда и работать", - сказал он.

По его словам, только с помощью государственно-частного партнерства возможно развивать эту отрасль. "Мы когда бизнесу даем какую-то инфраструктуру, то он нам возвращает это налогами. Поэтому у нас сегодня предложение - непосредственно по поддержке инфраструктуры для бизнеса, который заходит на территорию Арктики и Дальнего Востока", - пояснил он.