По данным площадки на 10:55 мск, акции компании теряли 21,32%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям образовательной платформы по подготовке водителей "Светофор Групп" после снижения на более чем 20%, сообщается на сайте Московской биржи.

По данным площадки на 10:55 мск, акции компании теряли 21,32%, опускаясь до 20,3 руб. Дискретный аукцион начался в 10:59 мск, его окончание и возобновление торгов планируется на 11:29 мск.

В новость внесена правка (11:23 мск) - передается с исправлением в лиде и заголовке сферы деятельности компании, верно - образовательная платформа.