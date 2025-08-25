Это оружие используется для охраны от дронов режимных объектов топливно-энергетической инфраструктуры России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" изготовит партию тактических опор для пулеметов, применяемых для отражения атак беспилотников на режимные объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" заключило контракт на изготовление партии тактических опор для автоматического стрелкового оружия, используемого для защиты режимных объектов крупной российской компании топливно-энергетического комплекса от потенциальных атак беспилотных летательных аппаратов противника", - говорится в сообщении.

В концерне подчеркнули, что опора была разработана по запросу силовых ведомств и представляет собой складную и регулируемую по высоте треногу, на которую можно установить стрелковое оружие. "В зависимости от его модификации тактическая опора служит для установки на нее одного или двух пулеметов Калашникова (ПКМ, ПКТ), пулемета Дегтярева (ДПМ), либо автоматов типа АК. Масса тактической опоры с учетом вариативности составляет от 15 до 38 кг, имеются открытый механический прицел, а также возможность установки оптико-электронных прицельных приспособлений и дополнительного оборудования", - отметили там.

В "Калашникове" добавили, что опора позволяет поражать приближающиеся БПЛА противника на дистанции до 300 м, а также живую силу на дальности до 1 км. В концерне подчеркнули, что изделия будут изготовлены и переданы заказчику в полном объеме до конца текущего года.