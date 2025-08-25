За первое полугодие 2024 года отрицательное сальдо внешней торговли страны оценивалось в $12,43 млрд, отметил Даниил Гетманцев

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в первой половине 2025 года достигло $18,51 млрд. Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"За первое полугодие текущего года <...> отрицательное сальдо увеличилось и составило $18,51 млрд. За первое полугодие 2024 года оно оценивалось в $12,43 млрд", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что за отчетный период Украина экспортировала товары на $20 млрд и импортировала на $38,6 млрд. Экспорт сократился на 4,2% по сравнению с январем - июнем 2024 года. Украина продавала за рубеж продукты растительного происхождения, в том числе зерновые, жиры и масла, готовые пищевые продукты, недрагоценные металлы и изделия из них. Экспорт зерновых сократился на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина закупала оборудование и электронику, продукцию химической промышленности, средства наземного транспорта, летательные аппараты и плавсредства, а также топливо.

По итогам 2024 года отрицательное сальдо внешней торговли страны составило $29,1 млрд, что стало рекордно высоким показателем.