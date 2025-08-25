Во избежание блокировки рулевой колонки, в инструкции Lada Vesta рекомендуется соблюдать интервал в пять секунд между остановкой и повторным запуском двигателя, отметили в пресс-службе "Автоваза"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Официальные дилеры Lada в настоящий момент проводят бесплатную сервисную кампанию, направленную на повышение потребительских свойств Vesta второго поколения и для устранения проблемы с блокировкой руля при перезапуске двигателя Lada Vesta второго поколения путем обновления прошивки, сообщила пресс-служба "Автоваза".

Ранее в нескольких телеграм-каналах были опубликованы сообщения о якобы обязательном отзыве машин Lada Vesta в связи с блокировкой руля, происходящей после перезапуска двигателя.

"В настоящее время в официальной дилерской сети Lada действует бесплатная сервисная кампания, направленная на повышение потребительских свойств Vesta второго поколения. Согласно ей, при очередном плановом или внеплановом заезде на сервис выполняется проверка версии прошивки одного из электронных блоков и, при необходимости, ее обновление", - сказано в сообщении.

В пресс-служба также напомнили, что во избежание блокировки рулевой колонки, в инструкции Lada Vesta рекомендуется соблюдать интервал в пять секунд между остановкой и повторным запуском двигателя. "Обновленная версия ПО полностью убирает 5-секундный интервал и позволяет запустить двигатель сразу после остановки", - отметили в компании.

В "Автовазе" пояснили, что отзывная кампания - это обязательный ремонт дефекта, а сервисная - рекомендательная доработка автомобиля во время планового визита в сервис.