Столичные компании смогут выбрать международные выставки для продвижения продукции

В ходе голосования будет сформирован список ключевых мероприятий 2026 года, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московские компании могут самостоятельно выбрать, на каких зарубежных выставках город поможет продвинуть их продукцию в 2026 году. Об этом в своем канале в Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С сегодняшнего дня предприниматели столицы сами могут выбрать, на каких зарубежных выставках город поможет представить их товары и услуги в 2026 году. Голосование уже идет на платформе Made in Moscow", - написал Собянин.

По его словам, после голосования будет сформирован список ключевых мероприятий 2026 года. Власти Москвы обеспечат аренду выставочных площадей для застройки коллективного стенда Made in Moscow, деловую программу и организацию переговоров с партнерами.

Мэр подчеркнул, что столичные предприятия в этом году приняли участие в множестве зарубежных выставок. "Всего - больше 40 международных мероприятий, десятки контрактов и миллиарды рублей экспортной выручки", - заключил Собянин.