Пострадавших нет, отметили в ассоциации

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российских туристов, которые не могут вылететь из курортного города Санья (провинция Хайнань) из-за тайфуна, расселили по отелям. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Пострадавших нет. Туристов расселяют по отелям", - говорится в сообщении.

Представители туроператора "Русский экспресс" уточнили, что обратные рейсы отменили, компания расселила туристов по гостиницам. "Тайфун "Кадзики" идет к Вьетнаму, на Хайнане понизили уровень опасности тропического шторма, но еще идет дождь и была плохая погода с утра. Ждем информацию о возобновлении полетов", - отметили в компании.

Ранее вице-консул генконсульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь сообщил, что Порядка 600 российских граждан не смогли вылететь из города Санья из-за тайфуна.

Международный аэропорт города Санья "Феникс" все еще закрыт. Как сообщили в генконсульстве РФ в Гуанчжоу, в ближайшее время аэропорт готовится принять рейсы на посадку, однако на вылеты пока все закрыто.