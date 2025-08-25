Объединенная компания планирует масштабную реструктуризацию и разделение бизнеса на два независимых предприятия

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Американский производитель безалкогольных напитков Keuring Dr Pepper (KDP), владеющий брендами Dr Pepper, 7UP и Canada Dry, достиг соглашения о покупке за $18,4 млрд одной из крупнейших европейских кофейных компаний JDE Peet's (марки Jacobs, L'Or и Maxwell House). Объединенная компания проведет масштабную реструктуризацию и разделит свой бизнес на два предприятия, говорится в заявлении KDP.

"После закрытия сделки Keuring Dr Pepper планирует разделиться на две независимые публичные компании в США, создав перспективного лидера рынка прохладительных напитков в Северной Америке (Beverage Co.) и компанию №1 в мире, специализирующуюся исключительно на кофе (Global Coffee Co.)", - отмечается в заявлении. По расчетам KDP, Global Coffee будет иметь совокупный объем продаж $16 млрд в год в более чем 100 странах мира и в 40 из них займет лидирующие позиции в своем сегменте. Объем продаж Beverage прогнозируется на уровне более $11 млрд ежегодно.

"Благодаря объединению Keuring Dr Pepper и JDE Peet's мы получаем исключительную возможность создать мировой кофейный гигант. Сейчас самое подходящее время для этой сделки, поскольку KDP обладает операционной и финансовой устойчивостью. <...> Создав две специализированные компании по производству напитков с привлекательными планами роста и направления капитала, мы сможем значительно увеличить стоимость акций как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе", - заявил генеральный директор Keuring Dr Pepper Тим Кофер.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в первой половине 2026 года. При этом стоимость приобретения акций JDE Peet's на 33% превышает их цену на бирже в течение последних трех месяцев. Главой Beverage станет Кофер, Global Coffee возглавит финансовый директор Судханшу Приядарши.

По данным Лондонской фондовой биржи, стоимость Keuring Dr Pepper без учета слияния составляет около $48 млрд.