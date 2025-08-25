Средняя премия полиса ОСАГО с расширением составила 7,814 тыс. рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более тысячи общих для России и Белоруссии полисов ОСАГО ("Белая карта") оформлены в РФ с момента старта продаж и до конца июля. Об этом сообщила пресс-служба Национальной страховой информационной системы.

"Количество проданных полисов ОСАГО с расширением на Белоруссию ("Белая карта") за период с момента старта продаж в мае и до конца июля составило в России 1,1 тыс. штук. Это следует из системы АИС страхования, оператором которой выступает Национальная страховая информационная система (НСИС)", - говорится в сообщении.

Средняя премия полиса ОСАГО с расширением составила 7,814 тыс. руб., общие сборы премий - 8,627 млн руб.

При этом в НСИС пояснили, что в Белоруссии количество заключенных договоров выше, что связано с особенностями заключения договоров страхования союзного государства. "В России "Белая карта" - это отдельный полис добровольного страхования, который заключается одновременно с полисом ОСАГО. В Белоруссии договор союзного страхования оформляют все страховщики, имеющие лицензию на страхование обязательной "автогражданки". В России же количество страховщиков, имеющих право оформлять "Белую карту", значительно ниже, чем общее количество страховщиков ОСАГО", - говорится в сообщении.