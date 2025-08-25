Адвокат Александр Забейда отметил, что компания "Интерлинк", инициировавшая разбирательство, настаивает на том, что коммерческие вопросы, включая распределение прибыли, должны решаться исключительно в соответствующих судах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Суд в Швейцарии наложил арест на счета корпорации "ВСМПО-АВИСМА", крупнейшего мирового производителя титана. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Забейда.

"Швейцарский суд постановил наложить арест на счета корпорации", - отметил собеседник агентства.

Адвокат также подчеркнул, что компания "Интерлинк" (Interlink Metals & Chemicals AG), инициировавшая разбирательство в Швейцарии, настаивает на том, что коммерческие вопросы, включая распределение прибыли, должны решаться исключительно в коммерческих судах. По его словам, вмешательство силовых структур в разбирательство между хозяйствующими субъектами нарушает международный деловой этикет и является проявлением недобросовестной конкуренции.

В конце июня бывший генеральный директор корпорации Михаил Воеводин был арестован. Также под стражу отправлен генеральный директор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко. Обоим предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).