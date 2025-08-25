Подача заявлений на ДЭГ стартовала 28 июля

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Свыше 1 млн избирателей зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), сообщили в Минцифры России.

Подача заявлений на ДЭГ стартовала 28 июля. Всего ДЭГ в сентябре пройдет в 24 регионах. Выборы разных уровней в 2025 году продлятся с 12 по 14 сентября.

"В дистанционном электронном голосовании на осенних выборах планирует принять участие более 1 млн человек", - говорится в публикации министерства в мессенджере Max.

Прием заявлений на участие в дистанционном голосовании кончается 9 сентября для Северной Осетии - Алании и Курганской области, для остальных регионов - 8 сентября.

Чаще всего на ДЭГ регистрируются в Ростовской области (199 тыс. заявлений), в Чувашии (156 тыс.), в Свердловской (152 тыс.) и Челябинской областях (72 тыс.) и в Пермском крае (68 тыс.).