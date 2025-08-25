Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы, а ограничения могут быть как полными, так и частичными, отметил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Около 15 млн россиян с 1 марта установили через "Госуслуги" самозапрет на оформление кредитов и займов. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы, в то время как ограничения могут быть полными или частичными, сообщил вице-премьер.

По словам Григоренко, правительство комплексно борется с мошенниками и усиливает защиту граждан. Центральный банк и правоохранительные органы ведут совместную работу. Внутри правительства даже был сделан некий совещательный орган. "Мы постоянно собираемся, и сами меры формируются исходя из анализа практики, что происходит на рынке, ситуации", - отметил Григоренко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане РФ с 1 марта 2025 года смогут устанавливать через МФЦ или портал госуслуг самозапрет на выдачу им кредитов. Эта услуга будет доступна и в многофункциональных центрах (МФЦ), которые реализуют такую возможность не позднее 1 сентября 2025 года. Закон был принят для борьбы с мошенничеством - например, получение кредита третьими лицами через манипуляции с персональными данными и злоупотребление доверием.

Самозапретом на выдачу кредитов через портал госуслуг за первые дня работы сервиса воспользовалось почти 2 млн человек, сообщало Минцифры РФ.