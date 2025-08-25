Ситуация с ценами на бензин в России

Бензин АИ-92 подешевел на 1,9%, цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 1,28%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 на сегодняшних торгах продолжила снижение, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-92 подешевел на 1,9%, до 69,844 тыс. руб. за тонну, опустившись ниже 70 тыс. руб. за тонну впервые с 14 августа, цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 1,28%, до 78,639 тыс. руб. за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 1,31%, до 59,235 тыс. руб. за тонну. Топочный мазут подешевел на 2,14%, до 22,498 тыс. руб. за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) не изменилась по сравнению с предыдущим днем и составила 71,461 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов сократилась на 3,51%, до 19,596 тыс. руб. за тонну.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь, для непроизводителей - до конца октября.

В правительстве отмечали, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом. Правительство также рекомендовало нефтяникам сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Новак поручил проработать долгосрочные меры стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС.