МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Компания "Оренбургнефть" (ключевой добывающий актив "Роснефти" в Приволжье) и правительство Оренбургской области презентовали совместно разработанные маршруты для автотуристов на фестивале воздухоплавания "Соленый ветер Оренбуржья". Об этом говорится в сообщении компании.

Туристический центр региона город Соль-Илецк 22-24 августа стал площадкой для первого в Оренбургской области масштабного фестиваля воздушных шаров. В празднике приняли участие более 10 тысяч зрителей жителей области и гостей из разных регионов России и ближнего зарубежья.

Как отмечается в сообщении "Роснефти", в рамках фестиваля волонтеры компании провели презентацию трех маршрутов для автотуристов: "Сила природы" из Оренбурга в Уфу, "Реликтовая жемчужина" из областной столицы в Бузулукский бор и "Степные истории" из Бузулука в Аксаково.

Маршруты уже представлены на специальной информационно-сервисной платформе "Роснефти" - "Горизонты России: Поехали с нами!", отмечается в сообщении. "Благодаря уникальному навигационному функционалу, все интересные локации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и изменять в любой момент путешествия исходя из личных интересов и с учетом расположения необходимых сервисов", - отметили в "Роснефти".

О фестивале

В течение трех дней оренбуржцы наблюдали эффектные полеты ярких аэростатов, желающие могли почувствовать себя истинными воздухоплавателями и насладиться захватывающими видами бескрайних оренбургских степей.

В частности, гости фестиваля, совершившие подъем на воздушном шаре, с высоты птичьего полета смогли насладиться пейзажами одной из стартовых локаций автомаршрута "Сила природы" знаменитыми целебными озерами Соль-Илецка, песчаными дюнами и живописной панорамой древних меловых гор. Посетители этнографического музея "Казачий курень" узнали об истории зарождения местного казачества и его традициях, окунулись в атмосферу быта казаков конца XIX начала XX веков.

В рамках фестиваля также состоялся XVIII праздник "Соль-Илецкий арбуз", который сохраняет многолетние местные традиции бахчеводства. В праздничной программе особенно популярными были дегустации блюд из арбузов и дынь, мастер-классы для взрослых и детей, конкурс на самый большой арбуз. Гастрономический фестиваль завершился концертом живой музыки.