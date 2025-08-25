Frank RG: число выданных ипотечных кредитов на ИЖС в РФ снизилось до 7% за год

Постепенное увеличение спроса на загородную недвижимость обусловлено сезонностью

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Количество выданных ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) снизилось в РФ по итогам июля 2025 года на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 3,6 тыс. договоров. Об этом говорится в материалах агентства Frank RG.

"По итогам июля 2025 года количество выданных ипотечных кредитов на ИЖС составило 3,6 тыс. штук, что на 20% больше предыдущего месяца, но на 7% меньше аналогичного периода 2024 года. В денежном выражении банки выдали 24,4 млрд руб. (+20% к июню 2025 года и - 61% - к июлю 2024 года)" - отмечается в материалах.

В общем количестве выданных в июле 2025 года ипотек и кредитов на ИЖС (85 тыс. шт. ипотек) доля ИЖС осталась неизменной - 4%, что на 1 процентный пункт (п.п.) ниже показателей аналогичного периода прошлого года (3,6 тыс. против 3,9 тыс. ипотек).

Отмечается, что постепенное увеличение спроса на загородную недвижимость обусловлено сезонностью: в мае-сентябре стабильно наблюдается высокий покупательский спрос на рынке. Также на рост спроса повлияло снижение средневзвешенной ставки на готовые жилые дома и ИЖС: до 23,8% (-1,4 п.п. к июню 2025 года) и до 22,1% (-2,8 п.п. к июню этого года) соответственно.