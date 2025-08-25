В Молдавии ввели санкции против авиакомпании, летавшей в Россию

В санкционный список попали не только сама Fly One SRL, но и ключевые фигуры компании

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии включили в санкционный список единственную молдавскую авиакомпанию Fly One, которая осуществляла рейсы в Россию через Армению.

"Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) включила авиакомпанию Fly One в санкционный список", - говорится в сообщении в правительственном издании "Официальный монитор". В санкционный список попали не только сама Fly One SRL, но и ключевые фигуры компании, среди которых руководитель Fly One Moldova Владимир Чеботарь, занимавший ранее должность министра юстиции в республике.

Согласно документу, санкции связаны с деятельностью бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, который был арестован в июле в Греции.

Чеботарь возглавляет Современную демократическую партию Молдавии (СДПМ), ставшую преемником Демократической партии. Руководство СДПМ подало заявку в Центральную избирательную комиссию для участия в предстоящих 28 сентября выборах в парламент.

Fly One - частная авиакомпания с парком из 12 самолетов. Это вторая по величине авиакомпания в Республике Молдова, основанная в 2015 году.